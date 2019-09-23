Аскаров: недоволен своим выступлением

Новобранец UFC Аскар Аскаров поделился впечатлениями от дебюта в американском промоушене. Россиянин выступил на турнире UFC Fight Night 159, где свёл к ничьей встречу с Брендоном Морено. По словам Аскарова, он остался недоволен ходом поединка.

«Спасибо всем кто болел и переживал за меня. Знаю что вы ждали не такого выступления от меня. Я сам недоволен своим выступлением, было много ошибок, не был самим собой в этом бою, после первого раунда я устал как никогда, не чувствовал дистанцию, возможно простой сказался или акклиматизация. Слава богу в любом положении. Я очень скоро вернусь, мы только начали, поэтому в следующий раз вы увидите от меня совершенно другое выступление», — написал Аскаров.

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