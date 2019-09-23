Ковалёв: в 2012 году предложил де ла Хойе подписать со мной контракт

Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв рассказал, что ещё до первого завоевания титула чемпиона мира, в 2012 году, он пытался получить с промоутерской компанией Golden Boy. Но тогда её руководитель Оскар де ла Хойя не внял просьбам россиянина.
«В 2012 году, когда я жил и тренировался в зале Big Bear, я познакомился с Оскаром де ла Хойей. Тогда я подошёл к Оскару с предложением, чтобы он подписал меня на контракт. Но он отправил меня к своему заму, Эрику Гомесу, после чего я понял, что обратился не по адресу. Теперь я могу сделать вывод, что не делается, делается к лучшему», — написал Ковалёв.
Соответствующий пост можно увидеть на официальной странице боксёра в «Инстаграме».
Напомним, 2 ноября Сергей Ковалёв проведёт поединок с самым известным подопечным Оскара де ла Хойи Саулем Альваресом.
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