Уаллин хочет получить реванш с Тайсоном Фьюри
14 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся поединок экс-чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри с Отто Уаллином. Швед неожиданно составил достойную конкуренцию Фьюри и проиграл лишь решением судей. Промоутер Уаллина Дмитрий Салита сообщил, что его подопечный хочет получить реванш с Фьюри.
«В реванше Отто будет намного лучше. Он собирается оставаться активным, и теперь он хорошо подготовлен к стилю Фьюри. Верю, что Уаллину по силам победить в повторной встрече. Думаю, что может быть и ничья. В худшем случае Отто проиграет по раундам со счётом 5:7», — приводит слова Салиты Boxingnews24.
Напомним, Тайсон Фьюри следующий поединок планирует провести с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером.
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