Поветкин: хотел бы подраться с Тайсоном Фьюри
Бывший чемпион мира по версии WBA Regular в полутяжёлом весе Александр Поветкин выразил готовность встретиться с бывшим чемпионом мира Тайсоном Фьюри. Также россиянин не против встречи с экс-претендентом на титул в первом тяжёлом весе Майклом Хантером, который бросил ему вызов после победы в предыдущей встрече.
«Я хотел бы подраться с Тайсоном Фьюри. Он много говорил, в том числе и то, что я не хочу с ним драться. Но это не так. А по поводу вызова Хантера — пусть организуют бой, я готов. Что касается сроков возвращения в ринг, то существует вероятность, что проведу бой до конца года», — приводит слова Поветкина ТАСС.
Напомним, Александр Поветкин предыдущую встречу провёл 31 августа, когда победил двоюродного брата Тайсона Фьюри — Хьюи Фьюри.
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