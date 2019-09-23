Поветкин: хотел бы подраться с Тайсоном Фьюри

Бывший чемпион мира по версии WBA Regular в полутяжёлом весе Александр Поветкин выразил готовность встретиться с бывшим чемпионом мира Тайсоном Фьюри. Также россиянин не против встречи с экс-претендентом на титул в первом тяжёлом весе Майклом Хантером, который бросил ему вызов после победы в предыдущей встрече.

«Я хотел бы подраться с Тайсоном Фьюри. Он много говорил, в том числе и то, что я не хочу с ним драться. Но это не так. А по поводу вызова Хантера — пусть организуют бой, я готов. Что касается сроков возвращения в ринг, то существует вероятность, что проведу бой до конца года», — приводит слова Поветкина ТАСС.

Напомним, Александр Поветкин предыдущую встречу провёл 31 августа, когда победил двоюродного брата Тайсона Фьюри — Хьюи Фьюри.