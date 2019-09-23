Масвидаль: уважаю таких борцов, как Хабиб, но такие как Усман нюхают яйца

Боец UFC Хорхе Масвидаль рассказал, что чемпион в полусреднем весе Камару Усман отказался от боя с ним. Хорхе подверг критике стиль ведения боя Усмана и в то же время отдал должное чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову.

«Мне назвали несколько имён, среди которых был Усман. Я согласился на бой с Камару, а он пошёл в отказ. Тогда в UFC сказали, что отберут у него пояс. Через некоторое время он позвонил и дал своё согласие, но было уже слишком поздно. Мы нашли парня, который хотел драться. Так получился бой с Нэйтом Диасом, который пройдёт 2 ноября.

Как вы думаете, почему Усман отказывался? Он знает, что я одержу победу. Он никогда не хотел со мной драться. Этот парень умеет делать только одно — хорошо нюхать яйца. Он не может драться. Он не хочет бросать удары, даже когда у него есть такая возможность, когда его соперник на полу, он всё равно ничего не делает. Я не говорю о том, что не уважаю борцов. Я очень уважаю таких борцов как Хабиб, потому что он пытается побеждать досрочно, он бросает удары и проводит приёмы. Но Усман… Я не уважаю его стиль", — приводит слова Масвидаля Bloody Elbow.