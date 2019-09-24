Болгарский боксёр, выступая по чужим документам, скончался во время боя

Грандиозным скандалом и громким расследованием завершился вечер профессионального бокса в албанском Шкодере, который проходил 21 сентября. В ходе турнира в ринге встретились представители полулёгкой весовой категории — местный спортсмен Ардит Мурджа и болгарин Исус Величков. Встреча завершилась трагедией. Величков, который с момента появления на ринге выглядел плохо, упал после не самых акцентированных ударов противника. Появившиеся в ринге медики не смогли помочь боксёру и он скончался на месте. При этом, причины трагедии будет устанавливать следствие. Вполне вероятно, что смерть наступила не в результате пропущенных ударов, а из-за причин не связанных с боем.
Но суть скандала была связана даже не с гибелью боксёра, а с его личностью. Как оказалось, им был вовсе не Величков, а его родственник Борис Станчев, сообщает Boec.bg. Очевидно, что Станчев не проходил специальных медицинских комиссий и его состояние перед боем оценить объективно было невозможно. Как стало известно, Станчев практиковал выступления под чужими документами с 2018 года.
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