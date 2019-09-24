А. Емельяненко потроллил Кокляева

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в своём «инстаграме» фотографию с экипировкой, в которой, по его мнению, в поединке с ним будет выступать стронгмен Михаил Кокляев.

«Кокляев подбирает экипировку для боя!» — подписал фотографию Емельяненко.

Посмотреть фотографию можно в «Инстаграме».

Емельяненко и Кокляев подписали контракт на бой, который состоится 29 ноября в Москве на «ВТБ Арене». Поединок пройдёт по правилам бокса. Спортсменов, которые будут выступать в боксёрских перчатках, ожидают четыре раунда по три минуты.

Кокляев, который ранее также троллил Емельяненко, до этого никогда не дрался ни на ринге, ни в смешанных единоборствах, зато побеждал в соревнованиях на силу и выносливость.