А. Емельяненко потроллил Кокляева
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в своём «инстаграме» фотографию с экипировкой, в которой, по его мнению, в поединке с ним будет выступать стронгмен Михаил Кокляев.
«Кокляев подбирает экипировку для боя!» — подписал фотографию Емельяненко.
Посмотреть фотографию можно в «Инстаграме».
Емельяненко и Кокляев подписали контракт на бой, который состоится 29 ноября в Москве на «ВТБ Арене». Поединок пройдёт по правилам бокса. Спортсменов, которые будут выступать в боксёрских перчатках, ожидают четыре раунда по три минуты.
Кокляев, который ранее также троллил Емельяненко, до этого никогда не дрался ни на ринге, ни в смешанных единоборствах, зато побеждал в соревнованиях на силу и выносливость.
Емельяненко – Кокляев, когда бой, какие ставки и кто фаворит
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