Нурмагомедов даст интервью миллиардеру Рыбакову на форуме в Санкт-Петербурге

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгком весе, даст интервью миллиардеру Игорю Рыбакову в рамках форума Synergy Global Forum, который пройдёт 4-5 октября в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Хабиб, на счету которого 28 побед в 28 боях в MMA, расскажет, что нужно делать, чтобы всё время побеждать.

Рыбаков подарит Хабибу денежный сертификат, а средства будут вложены в родную школу бойца.

«Я знаю, что такое бороться и что такое побеждать. Множество бойцов тренируются изо дня в день, но у них ничего не получается. Для того чтобы быть всегда первым, мало иметь крепкие мышцы и отточенный удар. Для того чтобы быть чемпионом и побеждать из раза в раз, нужно быть сильным духом, с достоинством принимать удар и уважать себя и своего соперника.

Сила, достоинство и уважение — это три главные вещи, которые помогают побеждать не только в спорте, но и в жизни. Я уже второй раз выступлю на Synergy Global Forum. Для меня это не самое лёгкое занятие — говорить со сцены. Но я считаю, что должен это делать, потому что хочу быть благодарным тем людям, которые каждый бой были рядом со мной и болели за меня. Для меня это возможность рассказать им о том, что нужно делать и какими нужно быть, чтобы побеждать», — цитирует Нурмагомедова пресс-служба Рыбакова.