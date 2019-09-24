Нурмагомедов даст интервью миллиардеру Рыбакову на форуме в Санкт-Петербурге

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгком весе, даст интервью миллиардеру Игорю Рыбакову в рамках форума Synergy Global Forum, который пройдёт 4-5 октября в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Хабиб, на счету которого 28 побед в 28 боях в MMA, расскажет, что нужно делать, чтобы всё время побеждать.
Рыбаков подарит Хабибу денежный сертификат, а средства будут вложены в родную школу бойца.
«Я знаю, что такое бороться и что такое побеждать. Множество бойцов тренируются изо дня в день, но у них ничего не получается. Для того чтобы быть всегда первым, мало иметь крепкие мышцы и отточенный удар. Для того чтобы быть чемпионом и побеждать из раза в раз, нужно быть сильным духом, с достоинством принимать удар и уважать себя и своего соперника.
Сила, достоинство и уважение — это три главные вещи, которые помогают побеждать не только в спорте, но и в жизни. Я уже второй раз выступлю на Synergy Global Forum. Для меня это не самое лёгкое занятие — говорить со сцены. Но я считаю, что должен это делать, потому что хочу быть благодарным тем людям, которые каждый бой были рядом со мной и болели за меня. Для меня это возможность рассказать им о том, что нужно делать и какими нужно быть, чтобы побеждать», — цитирует Нурмагомедова пресс-служба Рыбакова.
- 24 сентября 2019
-
13:17
-
12:20
-
11:35
-
10:26
-
09:20
-
02:15
-
00:22
- 23 сентября 2019
-
23:40
-
23:18
-
21:32
-
20:51
-
19:46
-
18:27
-
17:33
-
16:45
-
16:08
-
15:27
-
14:35
-
13:42
-
12:07
-
11:08
-
10:11
-
09:11
- 22 сентября 2019
-
23:56
-
22:31
-
21:31
-
20:10
-
18:38
-
18:07
-
16:30
-
15:32
-
14:39
-
13:15
-
12:50
-
11:51