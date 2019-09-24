Румынка задушила соперницу за 10 секунд на турнире по MMA

Румынская спортсменка Анна Мария Паль, выступающая в смешанных единоборствах, победила представительницу Ирана Самерех Киани на турнире Real Xtreme Fighting 35 в Румынии. Поединок Паль и Киани, который состоялся вчера, 23 сентября, продолжался всего 10 секунд.
Румынская спортсменка успешно провела удушающий приём, и вскоре иранка потеряла сознание, после чего рефери остановил бой. Видео поединка опубликовано в «твиттере» Jolassanda.
Посмотреть видеозапись боя можно в «Твиттере».
Победив Киани, Паль одержала вторую победу в смешанных единоборствах. Также на её счету одно поражение. Для Киани выступление на Real Xtreme Fighting 35 стало дебютом в MMA.
Ранее один из тренеров Конора Макгрегора, случайно ставший свидетелем драки мальчиков, предложил одному из её участников пожизненные бесплатные уроки.
- 24 сентября 2019
-
13:17
-
12:20
-
11:35
-
10:26
-
09:20
-
02:15
-
00:22
- 23 сентября 2019
-
23:40
-
23:18
-
21:32
-
20:51
-
19:46
-
18:27
-
17:33
-
16:45
-
16:08
-
15:27
-
14:35
-
13:42
-
12:07
-
11:08
-
10:11
-
09:11
- 22 сентября 2019
-
23:56
-
22:31
-
21:31
-
20:10
-
18:38
-
18:07
-
16:30
-
15:32
-
14:39
-
13:15
-
12:50
-
11:51