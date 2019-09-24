Макгрегору разрешили посетить турнир Bellator, несмотря на драку

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландский боец Конор Макгрегор сможет посетить турнир Bellator в Дублине 27 сентября в качестве зрителя, несмотря на то что в 2017 году он попытался устроить там драку.
«Конор Макгрегор может посетить мероприятие», — приводит слова представителя пресс-службы Bellator ТАСС.
В 2017 году Макгрегор устроил скандал на турнире Bellator 187 в Дублине. После победы соотечественника Чарли Уорда Конор ворвался в октагон, чтобы поздравить спортсмена, но столкнулся с сопротивлением рефери. Макгрегор попытался устроить драку и несколько раз толкнул судью, но впоследствии извинился за это.
На счету Макгрегора 21 победа в 25 поединках в смешанных единоборствах. Конор не выступал в октагоне с октября 2018 года, после того как уступил в титульном поединке российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову, защитившему чемпионство UFC в лёгком весе.
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