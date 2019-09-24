Нурмагомедову высказали уважение за стремление побеждать досрочно
Американский боец смешанных единоборств Хорхе Масвидаль, выступающий в полусредней весовой категории, рассказал, что уважает Хабиба Нурмагомедова, действующего чемпиона UFC в лёгком весе, за его стремление всегда побеждать досрочно.
«Очень уважаю Хабиба. Он всё время стремится победить досрочно. Он старается работать руками, готовить удушающие приёмы», — приводит слова Масвидаля MMAMania.
7 сентября Нурмагомедов в третьем раунде поединка с американцем Дастином Порье успешно применил удушающий приём и защитил чемпионство UFC в лёгком весе. Одним из возможных следующих соперников Хабиба считается американец Тони Фергюсон.
Следующим соперником Масвидаля станет его соотечественник Нейт Диас. Бойцы сразятся 2 ноября на турнире UFC 244 в Нью-Йорке.
Хабибу не понадобится новый спарринг-партнёр в случае боя с Фергюсоном
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