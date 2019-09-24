Ортега и «Корейский Зомби» возглавят турнир UFC в Пусане

21 декабря в Пусане (Южная Корея) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 165. Как стало известно, главным событием вечера станет противостояние полулегковесов. В октагон выйдут экс-претендент на титул Брайан Ортега и местный боец Чан Сон Джон, более известный под псевдонимом «Корейский Зомби», сообщает MMA Fighting.
Ортега на данный момент занимает второе место в рейтинге полулёгкого веса. В минувшей встрече он досрочно проиграл Максу Холлоуэю, тот бой состоялся в декабре 2018 года. Что касается Чан Сон Джона, то он расположился на шестом месте рейтинга. В прошлом бою он досрочно победил Ренато Мойкано.
Ранее стало известно, что в основном карде турнира в Пусане выступит и экс-претендент на титул в полутяжёлом весе Волкан Оздемир. Его соперником станет Александар Ракич.
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