Усик — о карьере в супертяжёлом весе: у меня всё получится

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе и первый в истории обладатель трофея имени Мохаммеда Али Александр Усик не сомневается, что добьётся успеха и в супертяжёлом весе. Первый поединок в новом для себя дивизионе он проведёт 12 октября в Чикаго (штат Иллинойс, США). Его соперником станет Тайрон Спонг.
«Мне многие говорят: „не стоит тебе туда идти, ты не природный супертяж, ты маленький у тебя ничего не получится“. На протяжении всей своей жизни я слышу от многих людей, что у меня ничего не получится. Но не получается только у тех, кто ничего не пытается делать. Я не буду судить тех, кто говорит не делать мне этого. Я наоборот буду делать и верю, что всё у меня получится», — сказал Усик на видео, размещённом на его официальной странице в «Инстаграме».
Соответствующую запись можно увидеть на странице украинца в социальной сети.
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