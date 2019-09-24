Представлены медали первенства мира-2019 по тайскому боксу

Организационный комитет первенство мира по тайскому боксу среди юниоров представил медали, которые будут вручены призёрам и победителям турнира. Напомним, первенство мира пройдёт с 28 сентября по 6 октября в Анталии (Турция). Сборная России будет представлена на данном турнире и попытается повторить успех взрослой сборной, которая успешно выступила на проходившем с 19 по 29 июля чемпионате мира-2019 в Таиланде.
Напомним, в 2018 году первенство мира принимал Бангкок (Таиланд). Соревнования стали самыми многочисленными за последние годы. В нём приняли участие 1200 спортсменов. Сборная России завоевала 26 золотых медалей, уступив по этому показателю только хозяевам — сборной Таиланда, которая стала лидером общекомандного зачёта.
Фото комплекта наград можно посмотреть на странице Russiamuaythai в «Инстаграме».
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