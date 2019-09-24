В Санкт-Петербурге пройдёт Кубок консульства Королевства Таиланд по муайтай
С 17 по 20 октября 2019 года в Санкт-Петербурге состоится региональный открытый турнир по тайскому боксу «Кубок консульства Королевства Таиланд», в котором примут участие мужчины и женщины (18 лет и старше), юниоры и юниорки (16-17 лет), юноши и девушки (14-15 и 12-13 лет), а также состоятся матчевые встречи мальчиков и девочек 10-11 лет. Кроме этого, запланировано проведение показательных поединков среди детей возрастной категории 6-7, 8-9 лет.
17 октября пройдёт мандатная комиссия и взвешивание участников. С 18 по 19 октября (СПбГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья Калининского района») состоятся предварительные поединки. Финальные противостояния соревнований пройдут 20 октября.
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