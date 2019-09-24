Абель Санчес: Альварес победит Ковалёва до 9-го раунда

Известный мексиканский тренер Абель Санчес, который ранее работал с Геннадием Головкиным и до сих пор сотрудничает с Муратом Гассиевым, поделился ожиданиями от встречи чемпиона мира в среднем весе Сауля Альвареса с чемпионом мира в полутяжёлом весе Сергеем Ковалёвым. По словам специалиста, Канело победит россиянина досрочно.
«Альварес остановит Ковалёва где-то между седьмым и девятым раундом. Он это сделает при помощи удара по корпусу. Он будет пробивать в корпус Ковалёву до тех пор, пока не донесёт идеальный удар», — приводит слова Санчеса BoxingScene.
Напомним, встреча Сауля Альвареса и Сергея Ковалёва состоится 2 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США). На кону боя будет стоять титул по версии WBO в полутяжёлом весе, которым владеет россиянин.
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