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Минаков и Айяла встретятся на турнире Bellator 232 в Анкасвилле

Минаков и Айяла встретятся на турнире Bellator 232 в Анкасвилле
Бокс/ММА / ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Виталий Минаков проведёт следующий поединок на турнире Bellator 232, который пройдёт 26 октября в Анкасвилле (штат Коннектикут, США). Его соперником станет Хави Айяла, сообщает MMA Weekly.

Бойцы должны были встретиться на турнире Bellator 225, который прошёл 24 августа 2019 года в Бриджпорте, но тогда Айяла снялся с основного карда шоу за сутки до боя по неназванным причинам. Однако Минаков всё же выступил, в соперники ему подобрали Тимоти Джонсона, которого он нокаутировал в первом раунде.

Что касается Айялы, то он предыдущую встречу провёл в декабре 2018 года на турнире смешанных единоборств Bellator 212. Тогда он нокаутировал экс-чемпиона UFC Фрэнка Мира.

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