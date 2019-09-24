Пулев встретится с бывшим соперником Хэя
Экс-претендент на титул чемпиона мира Кубрат Пулев, не так давно вновь обретший статус официального претендента, проведёт следующий поединок 9 ноября. Его соперником станет бывший противник Дэвида Хэя, австралиец Марк де Мори (37-2-2, 33 КО), сообщает ESPN. Контракт на бой ещё не подписан, но стороны близки к соглашению. Вероятнее всего, противостояние Пулева и де Мори пройдёт во Фресно (штат Калифорния, США).
Пулев уже более года является официальным претендентом на пояс по версии IBF, которым ныне обладает Энди Руис. После встречи последнего с Энтони Джошуа, болгарин рассчитывает получить чемпионский бой.
Последний же раз Кубрат выходил в ринг в марте 2019 года, тогда он нокаутировал Богдана Дину.
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