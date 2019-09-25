11-летний спортсмен погиб во время тренировки на канате
В сельском поселении Экажево, что в Ингушетии, произошла трагедия. Вечером 23 сентября на территории одного из домовладений было обнаружено тело 11-летнего мальчика. По предварительным данным, он скончался в результате несчастного случая в ходе спортивных занятий.
По сведениям источников, инцидент произошёл, когда погибший тренировался вместе со своим 13-летним братом на заднем дворе собственного дома.
«Оба мальчика профессионально занимались смешанными единоборствами. Старший мальчик отлучился буквально на пять минут, младший в это время полез на канат, но в какой-то момент что-то пошло не так, канат обвился вокруг шеи. Мальчик вызвал старших, но спасти ребёнка не удалось», — рассказал собеседник агентства «Интерфакс».
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