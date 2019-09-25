Нурмагомедова вызвал на бой 39-летний бразилец
39-летний бразильский боец смешанных единоборств Леонарду Сантос бросил вызов Хабибу Нурмагомедову, действующему чемпиону UFC в лёгкой весовой категории. Сантос попросил президента организации Дэну Уайта организовать бой с Хабибом.
«Бойцы, которые считаются претендентами на поединок с Хабибом, ранее проигрывали мне — Кевин Ли, например. У меня есть навыки, за счёт которых я смогу осложнить жизнь Хабибу Нурмагомедову. Дэна Уайт, дай мне этот бой!» — написал Сантос в своём «твиттере» и прикрепил к твиту свой вариант афиши возможного поединка.
Посмотреть фотографию можно в «Твиттере».
На счету Сантоса 21 бой в смешанных единоборствах. Бразильский боец одержал 17 побед и потерпел 3 поражения, а ещё один поединок завершился вничью.
Нурмагомедов хотел поспать, но его вытащили на тренировку
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