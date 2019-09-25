Бывший чемпион мира по боксу заявил, что Земля плоская

42-летний британец Карл Фроч, бывший чемпион мира по боксу во втором среднем весе, завершивший карьеру в 2014 году, заявил, что не согласен с общепринятым мнением и считает Землю плоской. Фроча не убедили даже снимки из космоса, которые регулярно публикует Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
«Земля плоская, сто процентов. Нет никаких доказательств искривления Земли. Это фейковое космическое агентство NASA использует компьютерные изображения, и все они отличаются друг от друга. Смотрю на них и думаю: постойте, это похоже на мультики.
Вот когда кто-то вроде Ричарда Брэнсона (британский бизнесмен, инвестирующий в космический туризм. — Прим. «Чемпионата») откроет чартерные рейсы и можно будет посмотреть на Землю и увидеть, как она искривляется, я поверю, что Земля — шар», — приводит слова Фроча Metro.
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