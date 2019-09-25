Емельяненко — Кокляеву: слонам на ринге не место!
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в своём «инстаграме» проморолик своего боя со стронгменом Михаилом Кокляевым и добавил в подписи, что намерен победить соперника.
«Слон и Кит. Ринг — это моя стихия, и слонам на ринге не место!» — написал Емельяненко в своём «инстаграме».
Посмотреть видео можно в «Инстаграме».
Емельяненко и Кокляев подписали контракт на бой, который состоится 29 ноября в Москве на «ВТБ Арене». Поединок пройдёт по правилам бокса. Спортсменов, которые будут выступать в боксёрских перчатках, ожидают четыре раунда по три минуты.
Ранее Кокляев заявил, что Емельяненко будет плясать по рингу, но тот в долгу не остался и показал, в какой экипировке, по его мнению, будет выступать соперник.
А. Емельяненко потроллил Кокляева
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