Емельяненко — Кокляеву: слонам на ринге не место!

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в своём «инстаграме» проморолик своего боя со стронгменом Михаилом Кокляевым и добавил в подписи, что намерен победить соперника.

«Слон и Кит. Ринг — это моя стихия, и слонам на ринге не место!» — написал Емельяненко в своём «инстаграме».

Посмотреть видео можно в «Инстаграме».

Емельяненко и Кокляев подписали контракт на бой, который состоится 29 ноября в Москве на «ВТБ Арене». Поединок пройдёт по правилам бокса. Спортсменов, которые будут выступать в боксёрских перчатках, ожидают четыре раунда по три минуты.

Ранее Кокляев заявил, что Емельяненко будет плясать по рингу, но тот в долгу не остался и показал, в какой экипировке, по его мнению, будет выступать соперник.

