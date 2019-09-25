В Федерации бокса России опровергли сообщение о дебоше на чемпионате мира

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв опроверг информацию о драке российских боксёров в отеле во время чемпионата мира в Екатеринбурге.
Ранее стало известно, что боксёры устроили пьяный дебош в отеле «Хайят» в Екатеринбурге, когда в городе проходил чемпионат мира. В ночь с 19 на 20 сентября представители Федерации бокса России собрались в баре при отеле и устроили грандиозную вечеринку. Собравшихся пришлось разнимать бойцам Росгвардии.
«Драки никакой не было. Было словесное выяснение отношений, после которого люди пошли спать. Сотрудники Росгвардии и так находились в отеле, обеспечивая безопасность гостей чемпионата мира. Если бы в тот день был конфликт, мы бы организовали конфликтующим поединок по боксу для решения ситуации», — приводит слова Кремлёва ТАСС.
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