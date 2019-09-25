Нурмагомедов показал фото в боксёрских перчатках

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории, опубликовал в своём «инстаграме» фотографию, на которой он запечатлён в боксёрских перчатках. Хабиб поблагодарил Американскую академию кикбоксинга, которая помогла ему стать профессиональным бойцом.

«С чемпионами из Американской академии кикбоксинга. Я стал профессионалом благодаря им. Тренер Хавьер Мендес всегда говорит нам: тренируйся с умом и всегда прислушивайся к своему телу», — подписал фотографию Нурмагомедов.

Посмотреть фотографию Хабиба в перчатках можно в «Инстаграме».

Нурмагомедов, на счету которого 28 поединков в смешанных единоборствах (в том числе 12 в UFC), остаётся непобеждённым бойцом.

Нурмагомедова вызвал на бой 39-летний бразилец