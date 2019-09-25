Фэйбер отказался от боя с Яном и завершил карьеру

Даниэль Рубинштейн, менеджер российского бойца UFC в легчайшем весе (до 61,2 кг) Петра Яна сообщил, что Юрайя Фэйбер завершил карьеру. По словам Рубинштейна, в команде Яна готовы рассмотреть вариант с боем с Фрэнки Эдгаром.
«Пётр принял бой с Фэйбером, но тот, видимо, снова закончил карьеру. Если Эдгар хочет подраться 14 декабря в Лас-Вегасе, то для Яна будет честью сразиться с таким легендарным бойцом, как он», — приводит слова Рубинштейна BJPenn.
Пётр Ян на данный момент занимает четвёртое место в рейтинге UFC, в нынешнем году он провёл два поединка. В феврале Ян справился с Джоном Додсоном, а в июне победил Джимми Риверу. В UFC у него пять побед в пяти поединках. Что касается Фэйбера, то 40-летний боец возобновил карьеру после трёхлетнего простоя в июле 2019 года, нокаутировав Рики Саймона.
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