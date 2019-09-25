Диллашоу хочет получить реванш с Сехудо
Экс-чемпион легчайшего веса UFC Ти Джей Диллашоу подчеркнул, что хочет получить бой с Генри Сехудо после завершения дисквалификации. По словам Диллашоу, он хочет оставить поражение от Сехудо позади.
«Я настроен враждебно к себе, спорту и всему остальному. У меня есть враги и они останутся ими до конца жизни. Дело не в том, что Генри Сехудо слишком много говорит. Это вызвано манерой его поведения. Я хотел бы повторить бой с ним. Внутри меня что-то горит, я хочу вернуть свой пояс, хочу выиграть. Я должен вернуться туда, чтобы оставить всё позади.
С операции на плечах я не практиковался. Я просто набираю форму. Я наконец-то могу бегать. Я тренировал ноги, но в плане ММА я не работал над собой», — приводит слова Диллашоу MMAJunkie.
- 25 сентября 2019
-
19:15
-
19:05
-
18:12
-
17:37
-
16:31
-
15:28
-
14:24
-
13:22
-
12:13
-
11:16
-
10:19
-
09:39
-
09:12
-
00:46
-
00:34
- 24 сентября 2019
-
23:33
-
22:48
-
21:28
-
20:30
-
19:59
-
19:22
-
18:44
-
17:46
-
16:47
-
14:23
-
13:17
-
12:20
-
11:35
-
10:26
-
09:20
-
02:15
-
00:22
- 23 сентября 2019
-
23:40
-
23:18
-
21:32
Партнерский контент