Диллашоу хочет получить реванш с Сехудо

Экс-чемпион легчайшего веса UFC Ти Джей Диллашоу подчеркнул, что хочет получить бой с Генри Сехудо после завершения дисквалификации. По словам Диллашоу, он хочет оставить поражение от Сехудо позади.



«Я настроен враждебно к себе, спорту и всему остальному. У меня есть враги и они останутся ими до конца жизни. Дело не в том, что Генри Сехудо слишком много говорит. Это вызвано манерой его поведения. Я хотел бы повторить бой с ним. Внутри меня что-то горит, я хочу вернуть свой пояс, хочу выиграть. Я должен вернуться туда, чтобы оставить всё позади.



С операции на плечах я не практиковался. Я просто набираю форму. Я наконец-то могу бегать. Я тренировал ноги, но в плане ММА я не работал над собой», — приводит слова Диллашоу MMAJunkie.