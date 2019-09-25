Фэйбер опроверг информацию о завершении карьеры и отказе от боя с Яном

Боец UFC Юрайя Фэйбер опроверг информацию о том, что он завершил карьеру. Ранее Даниэль Рубинштейн, менеджер российского бойца UFC в легчайшем весе (до 61,2 кг) Петра Яна сообщил, что Фэйбер завершил карьеру и отказался от боя с россиянином.



«Не нужно произносить моего имени. Ты не знаешь, что несёшь. Я сегодня разговаривал с президентом UFC Дэной Уайтом. Именно с этим человеком я решаю вопросы относительно своего следующего поединка. Если тебе есть, что сказать мне, то свяжись со мной. А пока вам нужно разобраться между собой, пока я буду работать с Дэной Уайтом», — приводит слова Фэйбера BJPenn.



Юрайя Фэйбер возобновил карьеру после трёхлетнего простоя в июле 2019 года, нокаутировав Рики Саймона.

Фэйбер отказался от боя с Яном и завершил карьеру