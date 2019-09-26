Нурмагомедов остался вторым в рейтинге UFC, Шевченко обошла Макгрегора

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгком весе, остался на второй строчке в новой версии рейтинга организации вне зависимости от весовой категории. На первом месте, как и прежде, располагается американский боец Джон Джонс, чемпион UFC в полутяжёлом весе. Замыкает тройку американец Генри Сехудо, действующий чемпион UFC в двух весовых категориях.

По сравнению с предыдущей версией рейтинга в топ-15 произошло два изменения: Роберт Уиттакер переместился на девятое место, обойдя Тони Фергюсона, а Валентина Шевченко обошла Конора Макгрегора и стала 11-й.

Сводный рейтинг бойцов UFC (топ-15)

1. Джон Джонс

2. Хабиб Нурмагомедов

3. Генри Сехудо

4. Стипе Миочич

5. Аманда Нуньес

6. Даниэль Кормье

7. Макс Холлоуэй

8. Камару Усман

9. Роберт Уиттакер

10. Тони Фергюсон

11. Валентина Шевченко

12. Конор Макгрегор

13. Дастин Порье

14. Исраэль Адесанья

15. Тайрон Вудли.

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