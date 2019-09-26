Усман и Ковингтон подерутся на UFC 245

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман и обязательный претендент на титул Колби Ковингтон сразятся на турнире организации в Лас-Вегасе, который состоится 14 декабря. Об этом в своём «твиттере» сообщил журналист Аарон Бронстетер.
«Как рассказал Ариэль Хельвани в подкасте The MMA Reporters, UFC приближается к заключению соглашения о проведении поединка Камару Усмана и Колби Ковингтона на UFC 245. Это будет один из трёх титульных боёв в карде», — написал журналист в своём «твиттере».
Усман последний бой в UFC провёл в марте 2019 года, когда его соперником был Тайрон Вудли. Камару победил единогласным решением судей. Всего на его счету 16 боёв в смешанных единоборствах: 15 побед и одно поражение.
Ковингтон имеет такую же статистику выступлений: 15 побед и одно поражение. Последний бой он провёл в августе, когда победил Робби Лоулера единогласным решением судей.
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