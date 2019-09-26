Следующий бой Нурмагомедова состоится весной 2020 года
Ризван Магомедов, менеджер действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, когда его подопечный в следующий раз выйдет в октагон.
«Следующий бой Хабиба планируется на март — апрель», — приводит слова Магомедова ТАСС.
7 сентября Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в лёгкой весовой категории, победив американца Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде. Однако это не позволило ему выйти на первую строчку сводного рейтинга организации вне зависимости от весовой категории — ни вскоре после поединка, ни в обновлённой версии классификации.
На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах. Несмотря на это, не все бойцы признают его непобеждённым.
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