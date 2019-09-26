Лобов выразил готовность бесплатно подраться с Тухуговым

Ирландский боец российского происхождения Артём Лобов заявил, что готов выйти в октагон и сразится с россиянином Зубайрой Тухуговым даже без гонорара. Ранее Лобов выступал в UFC, но после серии поражений покинул организацию.
«Я бы хотел этого боя. Очевидно, что сейчас он в UFC, а я нет, поэтому наши пути пересекутся не сразу. Но я определённо с ним подерусь.
После его выступления в прошлый раз я связался с Шоном Шелби (устраивающим поединки в UFC. — Прим. «Чемпионата») и сказал, что, если вы дадите мне один бой против Зубайры, я готов драться бесплатно. Он сказал: «Послушай, я тебя слышу, я не уверен, что это значит, рассмотрят они это или нет». Но если мне дадут контракт на один бой, я буду бороться с ним бесплатно, без проблем», — сказал Лобов в подкасте TheMacLife.
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