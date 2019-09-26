Крымский чемпион мира по боксу: не жалею, что выбрал Россию
Крымский боксёр Глеб Бакши заявил, что не жалеет о решении принять российское гражданство.
На чемпионате мира по боксу, который в минувшие выходные завершился в Екатеринбурге, Бакши завоевал золотую медаль в весовой категории до 75 кг, победив в финале представителя Филиппин Феликса Марсьяля.
«Были разговоры о том, чтобы я остался украинцем, но я принял такое решение, потому что не мог бросить семью. Она для меня всегда будет на первом месте. Да, мне приходилось начинать пробиваться наверх с самого начала, но я не жалею об этом.
Могу сказать, что бокс в Крыму всегда был, есть и будет. У нас большие амбиции, и мы стремимся к новым вершинам. Думаю, что всё у нас будет хорошо», — цитирует Бакши News.ru.
Бакши: на чемпионате мира никто меня не воспринимал всерьёз
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