Крымский чемпион мира по боксу: не жалею, что выбрал Россию

Крымский боксёр Глеб Бакши заявил, что не жалеет о решении принять российское гражданство.

На чемпионате мира по боксу, который в минувшие выходные завершился в Екатеринбурге, Бакши завоевал золотую медаль в весовой категории до 75 кг, победив в финале представителя Филиппин Феликса Марсьяля.

«Были разговоры о том, чтобы я остался украинцем, но я принял такое решение, потому что не мог бросить семью. Она для меня всегда будет на первом месте. Да, мне приходилось начинать пробиваться наверх с самого начала, но я не жалею об этом.

Могу сказать, что бокс в Крыму всегда был, есть и будет. У нас большие амбиции, и мы стремимся к новым вершинам. Думаю, что всё у нас будет хорошо», — цитирует Бакши News.ru.

