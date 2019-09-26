Багов и Халиев успешно сделали вес перед ACA 99

Претенденты на титул чемпиона ACA в легком весе Али Багов и Хусейн Халиев успешно сделали вес перед турниром ACA 99 в Москве, сообщает пресс-служба организации. Оба бойца показали на весах одинаковый вес: 70,8 кг. Бой станет главным событием турнира, который пройдет 27 сентября на ВТБ Арене в Москве. Спортсмены должны были драться за титул в марте 2019 года, но Багов по состоянию здоровья не смог выйти на бой.
В активе Багова 24 победы и чемпионский пояс АСВ в легком весе. На счету Халиева 19 побед в 20 поединках.
Успешно сделали вес участники второго чемпионского боя — в наилегчайшем весе Юнус Евлоев проведет защиту титула против бойца из Таджикистана Азама Гафорова. Весы под Евлоевым показали 57,1 кг, под соперником — 56,7 кг.
Всего на турнире пройдет 15 боев, в числе звездных участников ACA 99: Магомед Исмаилов, Расул Мирзаев, Вячеслав Василевский и другие.
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