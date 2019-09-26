Бивол проведёт бой с Кастильо 12 октября

Чемпион мира по версии WBA Super в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол вернётся на ринг 12 октября 2019 года, сообщает пресс-служба промоутерской компании «Мир бокса». Соперником россиянина станет боксёр из Доминиканской Республики Ленин Кастильо (20-2-1, 15 КО), обладатель пояса WBO Latino в полутяжелом весе.



Бой Бивол — Кастильо станет соглавным в большом вечере бокса компании Matchroom Boxing в Чикаго, главным событием которого станет дебют в супертяжелом весе бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика. Усик проведёт бой с голландским боксёром Тайроном Спонгом.



В минувшем поединке Бивол сумел победить Джо Смита.

Для Бивола предстоящая защита титула станет шестой в карьере.