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Стала известна программа первенства мира по муайтай в Турции

Стала известна программа первенства мира по муайтай в Турции
Бокс/ММА / ММА 0

В первенстве мира по тайскому боксу в Турции, которое пройдёт с 29 сентября по 5 октября, примут участие более 1250 спортсменов. Помимо соревнований, IFMA предлагает юным спортсменам целую программу, состоящую из весёлых мероприятий, семинаров и прочего.

29 сентября состоится жеребьёвка и торжественная церемония открытия. С 30 сентября стартуют соревнования на трёх рингах в зале соревнований на территории пятизвёздочного отеля «Кервансарай Лара». 3 октября IFMA проводит социальную программу «Тренировка на пляже и чистка пляжа».

В тренировке на пляже Антальи с будущими чемпионами намерен принять участие президент IFMA доктор Сакчай Тапсуван. Также в этот день пройдёт турнир по одной из дисциплин IFMA — муай талай. 4 октября откроется молодёжная конференция, где будут рассмотрены вопросы социальной активности в спорте, антидопинга, спорта для всех и другие.

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