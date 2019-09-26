Стала известна программа первенства мира по муайтай в Турции

В первенстве мира по тайскому боксу в Турции, которое пройдёт с 29 сентября по 5 октября, примут участие более 1250 спортсменов. Помимо соревнований, IFMA предлагает юным спортсменам целую программу, состоящую из весёлых мероприятий, семинаров и прочего.
29 сентября состоится жеребьёвка и торжественная церемония открытия. С 30 сентября стартуют соревнования на трёх рингах в зале соревнований на территории пятизвёздочного отеля «Кервансарай Лара». 3 октября IFMA проводит социальную программу «Тренировка на пляже и чистка пляжа».
В тренировке на пляже Антальи с будущими чемпионами намерен принять участие президент IFMA доктор Сакчай Тапсуван. Также в этот день пройдёт турнир по одной из дисциплин IFMA — муай талай. 4 октября откроется молодёжная конференция, где будут рассмотрены вопросы социальной активности в спорте, антидопинга, спорта для всех и другие.
- 26 сентября 2019
-
21:28
-
21:15
-
20:41
-
20:07
-
18:23
-
17:23
-
16:23
-
15:25
-
14:17
-
14:03
-
13:16
-
13:02
-
12:38
-
12:00
-
11:28
-
11:12
-
10:47
-
10:03
-
09:09
-
00:53
- 25 сентября 2019
-
22:53
-
20:55
-
19:15
-
19:05
-
18:12
-
17:37
-
16:31
-
15:28
-
14:24
-
13:22
-
12:13
-
11:16
-
10:19
-
09:39
-
09:12