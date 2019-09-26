Жданов представит Россию в международном судейском корпусе на первенстве мира

Международная федерация тайского бокса (IFMA) объявила состав международных технических специалистов, которые будут отвечать за судейство на первенстве мира в Турции. Россию, как и на чемпионате мира, будет представлять председатель судейской коллегии ФТБР, международный судья Константин Жданов. Помимо него в число международных судей вошли следующие специалисты:



Сомчай Срипью (Таиланд), Эрдоган Айдын (Турция), Гюнтер Планк (Австрия), Анатолий Кемен (Беларусь), Йенс Вилке (Германия), Наталия Коган (Украина), Али Зафар Атефи (Афганистан), Фредрик Йонсон (Швеция), Майкл Рид (Канада), Родольфо Меони (Италия), Саулюс Сескевичус (Литва), Багытжан Мухамбеталиев (Казахстан), Эбби Мэтьюз-Нельсон (Австралия), Жулия Пашеку Антунес (Португалия), Михаил Митаки (Украина), Андрей Грошу (Молдавия), Ахтамджон Рахманов (Узбекистан), Робертас Сюска (Литва).