Родригес и Стивенс проведут повторный поединок 18 октября
18 октября в Бостоне (штат Массачусетс, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 6. Как стало известно, в его основной кард добавлен поединок полулегковесов — Яира Родригеса и Джереми Стивенса, сообщает MMA Fighting.
Первоначально эта встреча должна была состояться в минувшие выходные, 21 сентября на турнире в Мехико. Поединок Родригеса и Стивенса должен был стать главным событием шоу. Но, выйдя в октагон, бойцы пробыли в клетке 15 секунд. Практически в первой же атаке Родригес нанёс Стивенсу тычок в глаз и американец не смог продолжить встречу. Таким образом, бой был признан несостоявшимся.
Сразу после завершения турнира Родригес предложил Стивенсу провести бой в ближайшее время.
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