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Порье на аукционе продал футболку Нурмагомедова

Порье на аукционе продал футболку Нурмагомедова
Бокс/ММА / ММА 0

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье выставил на аукционе Ebay свои шорты и перчатки, а также футболку Хабиба Нурмагомедова, которую выменял сразу после боя с россиянином. За лоты Порье выручил $ 60 тыс., сообщает MMAJunkie. Вся эта сумма будет направлена в благотворительный фонд. Дастин Порье известен благотворительной деятельностью, что подчёркивалось и на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

Порье продаёт комплекты с боёв после каждого выступления и регулярно тратит средства на благотворительность. Ранее Хабиб Нурмагомедов продал футболку Дастина Порье и направил в фонд американца $ 100 тыс. Такую же сумму в фонд Порье направил и президент UFC Дэна Уайт.

Напомним, встреча Хабиба и Порье состоялась 7 сентября.

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