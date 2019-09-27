В UFC представили официальный постер турнира в Москве

9 ноября в Москве, на ЦСКА Арена, пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163. В его главном событии встретятся Александр Волков и экс-чемпион организации Джуниор дос Сантос. В соглавном поединке шоу выступят представители полулёгкого веса Забит Магомедшарипов и Келвин Каттар.
Чуть более чем за месяц до проведения шоу, на официальной странице UFC в «Инстаграме» был представлен официальный постер к турниру. На нём превалирует красно-чёрная цветовая гамма, а также изображены участники главного и соглавного поединков вечера.
Соответствующее фото можно увидеть на официальной странице UFC в «Инстаграме».
Напомним, что на турнире в Москве выступит и ряд других россиян, в том числе Рамазан Эмеев, Роман Копылов, Зелим Имадаев и Александр Яковлев.
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