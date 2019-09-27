Нурмагомедову бросил вызов чемпион мира по борьбе

Двукратный чемпион мира по вольной борьбе в весовой категории до 79 кг американец Кайл Дейк выразил желание сразиться с Хабибом Нурмагомедовым, действующим чемпионом UFC в лёгкой весовой категории. Дейк подчеркнул при этом, что готов провести поединок с Нурмагомедовым по правилам вольной борьбы, а не в октагоне.

Одной из наиболее сильных сторон Хабиба является борьба в партере.

«Если Хабиб захочет побороться на матах — я полностью за! Слышал, Хабиб Нурмагомедов? Давай!» — приводит слова Дейка Fight-library.

28-летний Дейк добавил, что в ближайшее время не намерен переходить в смешанные единоборства, поскольку планирует выступить на летних Олимпийских играх в Токио в 2020 году.

«Моя цель — золото», — заявил он.

Следующий бой Нурмагомедова состоится весной 2020 года