Нурмагомедову бросил вызов чемпион мира по борьбе
Двукратный чемпион мира по вольной борьбе в весовой категории до 79 кг американец Кайл Дейк выразил желание сразиться с Хабибом Нурмагомедовым, действующим чемпионом UFC в лёгкой весовой категории. Дейк подчеркнул при этом, что готов провести поединок с Нурмагомедовым по правилам вольной борьбы, а не в октагоне.
Одной из наиболее сильных сторон Хабиба является борьба в партере.
«Если Хабиб захочет побороться на матах — я полностью за! Слышал, Хабиб Нурмагомедов? Давай!» — приводит слова Дейка Fight-library.
28-летний Дейк добавил, что в ближайшее время не намерен переходить в смешанные единоборства, поскольку планирует выступить на летних Олимпийских играх в Токио в 2020 году.
«Моя цель — золото», — заявил он.
Следующий бой Нурмагомедова состоится весной 2020 года
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