Поветкин — о выборе соперников: эти понты кидать не совсем правильно

Российский боксёр Александр Поветкин признался, что ему не слишком нравится, когда спортсмены заявляют, с кем хотели бы подраться, а с кем нет.

Поветкина спросили, с кем ему было бы интереснее встретиться на ринге: с Майклом Хантером или с Диллианом Уайтом, каждый из которых вызывал Александра на бой.

«Мне в принципе всё равно. Что значит «вызывали»? Пусть приходят к промоутеру и излагают свои предложения. Такой-то поединок, такой-то гонорар. А вот эти понты кидать и говорить, что я хочу с этим или с тем, не совсем правильно. Ну хоти дальше.

Лучше сделайте что-нибудь, чтобы бой состоялся. Я не против с кем-нибудь боксировать. Платите, организовывайте, и я готов. Главное, чтобы это устраивало моего промоутера Андрея Михайловича Рябинского. Мы с ним недавно разговаривали по поводу дальнейшего будущего. Есть несколько вариантов. С кем будет выгоднее и интереснее, с тем и организуют бой», — цитируют Поветкина «Известия».

Ранее стало известно, что Поветкин может сразиться с Хантером 7 декабря в андеркарде матча-реванша Энди Руис — Энтони Джошуа.