Бывший боец UFC показал мотивирующее фото с поясами и дочерьми
35-летний боец смешанных единоборств британец Марк Годбир, выступающий в тяжёлой весовой категории, опубликовал в своём «твиттере» фотографию с чемпионскими поясами, которыми обладает в данный момент, и тремя дочерьми. Ранее Годбир выступал в UFC и Bellator, а в минувшие выходные стал чемпионом по боям на кулаках по версии Valor.
«Ветеран Bellator и UFC, чемпион BAMMA в тяжёлом весе, чемпион Британии по боям на кулаках. А теперь и чемпион Valor в тяжёлом весе. Я, паренёк из небольшого городишки Бриджуотера в Великобритании, горжусь тем, чего достиг, и тем, что могу доказать своим девочкам: возможно всё», — подписал он фотографию.
Посмотреть фотографию Годбира с поясами и дочерьми можно в «Твиттере».
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