Бывший боец UFC показал мотивирующее фото с поясами и дочерьми

35-летний боец смешанных единоборств британец Марк Годбир, выступающий в тяжёлой весовой категории, опубликовал в своём «твиттере» фотографию с чемпионскими поясами, которыми обладает в данный момент, и тремя дочерьми. Ранее Годбир выступал в UFC и Bellator, а в минувшие выходные стал чемпионом по боям на кулаках по версии Valor.

«Ветеран Bellator и UFC, чемпион BAMMA в тяжёлом весе, чемпион Британии по боям на кулаках. А теперь и чемпион Valor в тяжёлом весе. Я, паренёк из небольшого городишки Бриджуотера в Великобритании, горжусь тем, чего достиг, и тем, что могу доказать своим девочкам: возможно всё», — подписал он фотографию.

Посмотреть фотографию Годбира с поясами и дочерьми можно в «Твиттере».