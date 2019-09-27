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Пожизненно дисквалифицированный боец Магомедов продолжит карьеру в России

Пожизненно дисквалифицированный боец Магомедов продолжит карьеру в России
Бокс/ММА / ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Руслан Магомедов продолжит карьеру в Absolute Championship Akhmat. По словам одного из представителей команды Магомедова, следующий поединок боец проведёт 16 ноября.

«Руслан продолжит карьеру в ACA. Бой планируется 16 ноября в Польше», — цитирует члена команды Магомедова ТАСС.

32-летний Магомедов получил пожизненную дисквалификацию от Американского антидопингового агентства за нарушение антидопинговых правил. Вследствие этого ему пришлось уйти из UFC.

На счету Магомедова 15 поединков в смешанных единоборствах (в том числе три в UFC), в которых он одержал 14 побед и потерпел одно поражение. Последний поединок боец провёл в октябре 2015 года, когда победил Шона Джордана единогласным решением судей.

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