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Менеджер Нурмагомедова: Мейвезер сам просит боя с Хабибом

Менеджер Нурмагомедова: Мейвезер сам просит боя с
Менеджер Нурмагомедова: Мейвезер сам просит боя с Хабибом
Бокс/ММА / ММА 0

Ризван Магомедов, менеджер действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, что непобеждённый боксёр Флойд Мейвезер желает сразиться с российским бойцом по правилам бокса.

«Могу сказать, что бой с Флойдом Мейвезером — это была не байка, а реальное предложение. По сей день оно где-то витает, просто мы пока его отложили, потому что сконцентрированы на смешанных единоборствах.

Предложение идет со стороны Флойда, предложение идёт от третьих лиц. Вообще очень много предложений и желающих организовать этой бой, инвестировать, спонсировать и взять на себя все обязательства. Сам Флойд просит этого боя. Это бой по правилам бокса», — сказал Магомедов в интервью YouTube-каналу Bostanof MMA.

Нурмагомедов и Мейвезер являются непобеждёнными спортсменами в своих видах. Хабиб одержал 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах, а Флойд выиграл все свои 50 боксёрских боёв.

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