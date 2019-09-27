Херманссон и Каннонье показали одинаковый вес
28 сентября в Копенгагене состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 160. В главном поединке вечера встретятся средневесы Джек Херманссон и Джаред Каннонье. В преддверии противостояния соперники прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам бойцы показали одинаковый вес — 83,9 кг.
В канун турнира Херманссон занимает в рейтинге среднего веса пятое место, в то время как Каннонье расположился на девятой позиции.
UFC Fight Night 160. Взвешивание
Основной кард:
Джек Херманссон (185) — Джаред Каннонье (185)
Марк Мадсен (155) — Данило Беллуардо (156)
Гуннар Нельсон (170) — Гилберт Бёрнс (170)
Ион Куцелаба (205) — Халил Роунтри (205)
Михал Олексийчук (205) — Овинс Сен-Прё (206)
Николас Далби (171) — Алекс Оливейра (171)
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