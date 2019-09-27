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Экс-чемпион UFC Би Джей Пенн отчислен из промоушена

Экс-чемпион UFC Би Джей Пенн отчислен из промоушена
Бокс/ММА / ММА 0

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, также неоднократно претендовавший на титул в полусреднем дивизионе Би Джей Пенн, отчислен из ростера сильнейшего промоушена мира, сообщает MMA Fighting.

Президент UFC Дэна Уайт уже давно намекал, что 40-летнему Пенну пора вешать перчатки на гвоздь, однако тот, невзирая на слабые результаты, систематически требовал у Уайта новых поединков. На определённом этапе Дэна был готов организовать последний поединок для Пенна, но недавняя уличная драка с участием Би Джея, в которой он ещё оказался и побеждённым, стала последней каплей, приведший к отчислению из UFC.

Пенн выступал с UFC с 2001 года и за это время провёл 32 поединка, победив в 16 из них и проиграв в 14 случаях, ещё два боя завершились ничьими. В последних семи встречах Пенн неизменно проигрывал.

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