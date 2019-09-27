Берчельт готов встретиться с Ломаченко или Дж. Дэвисом
Чемпион мира по версии WBC во втором полулёгком весе (до 59 кг) Мигель Берчельт (36-1, 32 КО) заявил, что он готов подняться в лёгкий дивизион ради встречи с чемпионом мира по версиям WBA Super, WBC и WBO Василием Ломаченко. Также мексиканец выразил готовность сразиться с чемпионом мира по версии WBA Super во втором полулёгком дивизионе Джервонтой Дэвисом.
«Хочу биться с лучшими соперниками. Хочу получить максимально большие бои. Это то, что интересует меня. Я бы хотел поединков с Василием Ломаченко или Оскаром Вальдесом. Также соглашусь на объединительные встречи. Но для меня не будет проблемой подняться в весе для боя с Ломаченко. Также я соглашусь на бой с Джервонтой Дэвисом», — приводит слова мексиканца BoxingScene.
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