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Андре Диррелл возобновит карьеру боем в полутяжёлом весе

Андре Диррелл возобновит карьеру боем в полутяжёлом весе
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Андре Диррелл принял решение возобновить карьеру, сообщает Boxingnews24. Американец проведёт встречу в ноябре или декабре 2019 года. При этом Диррелл выступит в полутяжёлом дивизионе. Предыдущий поединок Диррелл провёл в марте 2018 года, тогда он потерял титул чемпиона мира во втором среднем весе в противостоянии с Хосе Ускатеги.

До завоевания титула Диррелл-старший дважды претендовал на пояс, но упустил шансы в поединках с Карлом Фрочем и Джеймсом Дигейлом.

Младший брат Андре — Энтони Диррелл — проведёт следующий поединок уже в предстоящие выходные. На вечере бокса в Лос-Анджелесе он встретится с Хосе Бенавидесом. В случае победы он станет полноценным чемпионом мира по версии WBC во втором среднем весе и избавится от статуса «временного» чемпиона.

Источник: boxingnews24

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