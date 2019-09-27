Спенс и Портер за предстоящий бой заработают по $ 2 млн
Ранним утром 29 сентября мск в Лос-Анджелесе, на арене «Стэйплс-Центр» пройдёт объединительный поединок в полусреднем весе. Чемпион мира по версии IBF Эррол Спенс (25-0, 21 КО) померится силами с чемпионом мира по версии WBC Шоном Портером (30-2-1, 17 КО).
В преддверии противостояния Атлетическая комиссия штата Калифорния обнародовала гонорары, полагающиеся спортсменам за эту встречу. Так, и Спенс, и Портер заработают за бой по $ 2 млн.
Что касается соглавного события вечера, в котором встретятся временный чемпион мира по версии WBC Энтони Диррелл (33-1-1, 24 КО) и чемпион мира по версии WBC «в отпуске» Давид Бенавидес (21-0, 18 КО), то участники боя заработают по $ 1 млн., сообщает BoxingScene.
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