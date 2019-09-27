Владимир Кличко в грубой форме ответил президенту Федерации бокса Украины

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко вмешался в конфликт главы Федерации бокса Украины Владимира Продивуса с представителями Профессиональной федерации бокса Украины.
Первый предложил ликвидировать профессиональный бокс в Украине. На что в резкой форме отреагировал Кличко-младший.
«Профессиональный бокс в Украине переживал разные времена, но никогда почти за его 30-летнюю историю ни у кого не возникало сомнений относительно правильности выбранного пути. Свидетельство тому — уровень турниров, плеяда чемпионов и тысяча детей в секциях, вдохновившихся успехами украинских боксёров-профессионалов на мировых рингах. Какую альтернативу ФБУ и конкретно Продивус дают спорту? С учётом того что AIBA исключена из программы Олимпийских игр.
Я за развитие, синергию, но не запрет спорта, который даёт возможность спортсменам прославлять страну, популяризировать наш гимн и флаг. Вы, господин Продивус, способны на это? Вы хотите забарть перспективу самореализации у парней и девушек? Чтобы этого не произошло, порвите ваше заявление и спустите в воду вместе с вашими идеями", — приводит слова Владимира Кличко официальный сайт фан-клуба братьев Кличко.
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